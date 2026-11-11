Близо половин тон марихуана открит в тайник на камион на Кулата, български шофьор е арестуван

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Близо половин тон марихуана е открит при проверка на товарен автомобил на граничния пункт Кулата, в посока влизане в България от Гърция. Наркотичното вещество е било укрито в специално изграден тайник на камиона, а водачът, който е български гражданин, е задържан.

Според първоначалните информации количеството на откритата марихуана достига близо 500 килограма, а стойността ѝ се оценява на няколко милиона евро.

Камионът е бил спрян на трасето за влизане в България. Засега няма официална информация откъде е потеглил, какъв е бил крайният му маршрут и за кого е бил предназначен товарът.

Данните за точното количество и стойността на наркотика все още не са официално потвърдени.

Само няколко дни по-рано, на 6 ноември, в района бяха открити 45 000 кутии контрабандни цигари, укрити в камион, който по документи превозвал мандарини. Стойността на задържаната стока е оценена на 172 350 евро.

Предстои официална информация от компетентните институции за обстоятелствата около задържането и евентуалното участие на други лица в наркотрафика.