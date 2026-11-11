Над 260 случая на гастроентерит в Гърция, здравните власти проверяват питейната вода

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Сериозно безпокойство предизвиква рязкото увеличаване на случаите на гастроентерит в гръцкия град Еласона, област Лариса. По последни данни 261 души са с потвърдени случаи на заболяването, а стотици жители са потърсили медицинска помощ.

До следобедните часове на вторник, 10 ноември, общо 379 души са посетили здравния център в Еласона със стомашно-чревни оплаквания. От тях 125 пациенти са останали за няколко часа под медицинско наблюдение, за да получат необходимото лечение.

Потокът от пациенти продължава, а здравните служби в района са в повишена готовност.

За разлика от Еласона, в болницата в Лариса засега не се отчита необичайно увеличение на посещенията в спешното отделение заради подобни симптоми.

Гръцките здравни власти разследват причините за масовото разпространение на заболяването. Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ) извършва епидемиологично проучване, като сред проверяваните възможни източници е и питейната вода.

Към момента причината за увеличения брой заболели не е установена.