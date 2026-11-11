Испанци излязоха на стачка срещу скъпите наеми и недостига на жилища (Снимки)

Испански работници започнаха днес обща стачка въпреки лошото време, като организираха протестни акции срещу задълбочаващата се жилищна криза и все по-трудния достъп до достъпни жилища в страната, предаде Ройтерс. Стачката се провежда по-малко от три седмици преди предсрочните парламентарни избори на 29 ноември.

Това е първата обща стачка в Испания от 2012 г., когато работниците прекратиха работа в знак на протест срещу мерките за икономии по време на дълговата криза в еврозоната. Настоящата акция е подкрепена от двата най-големи синдиката в страната – Общия съюз на трудещите се (UGT) и Синдикалната конфедерация на работническите комисии (CCOO), представляващи над един милион работници. Към тях се присъединиха и сдружения на наемателите, които протестират срещу растящите наеми и принудителните извеждания на хора от домовете им без осигурена алтернатива, информира БТА.

снимка: Ройтерс

Премиерът Педро Санчес се надява да насочи недоволството на избирателите от жилищната криза в полза на своята партия на изборите на 29 ноември. Така той се опитва да измести обществения дебат от корупционните скандали, в които са замесени хора от най-близкото му обкръжение, както и от тежката влакова катастрофа миналия месец. Социалистическата му партия обаче продължава да изостава в социологическите проучвания, отбелязва Ройтерс.

Според синдикатите активността на стачкуващите е била различна в отделните части на страната. Най-масово е било участието в крайбрежните райони, където натискът върху жилищния пазар е особено силен.

В Мадрид протестиращи изнесоха големи контейнери за разделно събиране на отпадъци на улиците, за да блокират движението. В Барселона много магазини останаха затворени, а витрините им бяха покрити с дървени плоскости заради очакванията от безредици.

снимка: Ройтерс

По данни на Испанската централна банка („Банко де Еспаня" – Banco de España) недостигът на жилища в страната е около 750 000. Очакванията са до 2028 г. броят им да надхвърли един милион.

Тъй като все по-малко хора могат да си позволят покупка на собствен дом, търсенето на жилища под наем рязко се увеличава и допълнително натоварва пазара. Средният наем достига 1176 евро (1315 долара), или около 98,7 на сто от средната месечна заплата на млад човек в Испания, сочат данни на Испанския младежки съвет.

„На 36 години съм и все още не мога да се изнеса и да живея самостоятелно", заяви Хесус Гонсалес от Мадрид, който работи в отдел за информационни технологии на болница и подкрепя стачката. „Наемите продължават да растат, цените на жилищата също се покачват и това просто е непосилно", добави той.

Заместник-председателката на Испанската конфедерация на бизнес организациите (CEOE) Анхела де Мигел определи стачката като контрапродуктивна. По думите ѝ жилищната криза засяга и малкия бизнес, тъй като недостигът на жилища затруднява наемането на работници.

снимка: Ройтерс

В интервю за испанската обществена телевизия „Телевисион Еспаньола" (TVE) тя заяви, че решението е в изграждането на повече жилища и намаляването на данъците в строителството и при покупката на имот. Според нея през последното десетилетие тези налози са увеличили крайната цена на новите жилища с 40 на сто.

Масовите протестни шествия, планирани за следобед, може да бъдат възпрепятствани от две бури – „Чарлз" и „Бруна". Държавната метеорологична агенция на Испания АЕМЕТ (Agencia Estatal de Meteorología) издаде предупреждения за 14 региона заради силни ветрове, бурно море и проливни дъждове.

Двата синдиката съобщиха, че ранното участие в стачката е достигнало 90 на сто в пристанищата и автомобилния сектор. По данни на организациите работата е била напълно преустановена в някои заводи, сред които предприятията на „Фолксваген" (Volkswagen) в Навара и на „Сеат" (SEAT) в Барселона.

Ранното участие в месопреработвателната промишленост е било 85 на сто, в сметосъбирането – 82 на сто, а в енергийния сектор – 75 на сто. По-ниска активност е отчетена в здравеопазването и социалните услуги – 38 на сто, както и в пощенския сектор – 35 на сто.

Синдикатите посочиха спада от 10 на сто в търсенето на електроенергия като показател за прекъсването на работата в енергоемките производства. Според тях голяма част от нефтохимическата, стоманодобивната, металообработващата и хранително-вкусовата промишленост, както и от транспортния сектор, са преустановили дейност.

От Синдикалната конфедерация на работническите комисии уточниха, че спадът в потреблението на електроенергия е по-малък от отчетените 14 на сто при последната обща стачка.

Транспортът също работи с ограничения. Операторът на метрото в Барселона съобщи, че влаковете няма да се движат извън часовете с най-интензивен пътникопоток. В Мадрид метрото ще извършва с 50 на сто по-малко курсове през по-голямата част от деня, като в пиковите часове броят им ще бъде увеличен до 80 на сто от обичайния.

снимка: Ройтерс

Синдикалната конфедерация на работническите комисии съобщи в социалната мрежа „Екс" (X), че полицията е използвала лютив спрей срещу участници в стачен пикет на стоковото тържище на едро „Меркамадрид" (Mercamadrid) в испанската столица. Един от протестиращите е бил арестуван, а 13 души са потърсили медицинска помощ, посочиха от синдиката.

Говорител на полицията потвърди ареста, но не и употребата на лютив спрей. Той заяви обаче, че подобен подход е бил използван за разпръсването на друг стачен пикет в мадридския квартал „Карабанчел".

Десетки протестиращи се опитаха рано тази сутрин да блокират автобусите, излизащи от общинското депо в Мадрид. Те развяваха знамена и скандираха лозунги като „Докато работиш, те крадат от теб" и „Или си на страната на капиталистите, или на работническата класа".

снимка: Ройтерс

Общата стачка е поредната проява на недоволство след седмици на демонстрации и палаткови лагери, предизвикани от принудителното изселване и последвалата смърт на 87-годишна жена в Мадрид.

Напрежението се засили и след като миналия месец парламентът отхвърли правителствени постановления, целящи да ограничат принудителните изселвания и натиска върху наемите. Тези събития накараха Санчес да свика предсрочни избори.

Правителството до голяма степен обвинява дясната опозиция, която управлява в много от испанските автономни области и общини, за поскъпването на наемите и недостатъчното предлагане на жилища. Лидерите на синдикатите и много от протестиращите обаче смятат, че отговорност носи и централното правителство – както за жилищната криза, така и за втората смъртоносна влакова катастрофа в Испания от началото на годината.