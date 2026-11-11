Украйна и Дания със съвместен проект за ескортиране на кораби в Черно море

Украйна и Дания разработват съвместен проект за ескортиране на кораби в Черно море с помощта на различни видове дронове, които да ги защитават от руски атаки. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместен брифинг с датската министър-председателка Мете Фредериксен, предаде Укринформ.

„Както знаете, Черно море в момента е блокирано. От изключително значение е да се осигури ескортирането на корабите за нуждите на земеделието. Това е въпрос на сигурност, тъй като Русия атакува с дронове, включително ирански, както и с различни видове ракети. Ситуацията е трудна. Те се опитват да унищожат всички кораби, независимо на коя държава принадлежат", заяви Зеленски, цитиран от БТА.

Той уточни, че двете страни обсъждат организирането на корабен ескорт с помощта на различни видове безпилотни апарати. По думите му това е един от новите съвместни проекти, за които Украйна е благодарна на Дания.

Зеленски съобщи още, че от една година продължава работата по създаването на европейска система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети. Украйна не може да реализира проекта самостоятелно и разчита на подкрепата на датската отбранителна индустрия и останалите си партньори.

„Надявам се, че тази зима ще тестваме първата нова европейска система за противоракетна отбрана и ще успеем да постигнем определени резултати. Всички имаме нужда от нея", каза украинският президент.

Междувременно вчера Дания обяви нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 4,8 млрд. датски крони (643 млн. евро).