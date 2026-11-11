Мерц може да разговаря с Путин след преговорите за Украйна в Абу Даби

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Възможно е германският канцлер Фридрих Мерц да проведе разговори с руския президент Владимир Путин след постигнатото в Абу Даби разбирателство за по-широките рамки на бъдещите преговори за Украйна. Това заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

„Сега имаме постигнато разбирателство в Абу Даби за по-широките очертания. Това разбирателство в момента се споделя с руския президент. И на тази основа биха могли да се състоят разговори", каза говорителят в отговор на въпрос дали Мерц е готов да разговаря с Путин, съобщава БТА.

Той уточни, че разбирателството е постигнато между европейски, американски и украински официални представители, а не с Русия. По думите му договорените принципи ще окажат влияние върху следващите етапи от преговорния процес.

Руски, украински и американски официални представители проведоха двудневни разговори в Абу Даби с цел да проучат възможните стъпки за уреждане на конфликта в Украйна.