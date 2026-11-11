ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай завърши тестовете на 1 000-километрова прено...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Американски пратеници ще се срещнат поотделно с Путин и Зеленски

Алексей Гилтяй

Редактор: Алексей Гилтяй

1892
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Преговорите в Абу Даби. Снимка: Ройтерс
Преговорите в Абу Даби. Снимка: Ройтерс

Американски пратеници ще се срещнат поотделно с президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски след известен напредък в мирните преговори, пише "Гардиън". 

Предстоят срещи на американски преговарящи с Путин в Москва и със Зеленски в Дъблин.

Другата новина от тристранните преговори в Абу Даби, е че Русия и Украйна са се договорили за мащабна размяна на военнопленници. Очаква се да бъдат освободени по около хиляда души и от двете страни.

Преговорите преминаха без участието на ЕС. По-рано Давид Арахамия, близък на президента Зеленски настоя, че Европа трябва да бъде представена на преговорите.

„Ако говорим за европейската сигурност в следвоенния период, трябва да имаме предвид, че Украйна е част от Европа. Затова европейските държави трябва да седнат на масата заедно с нас и да обсъдят как ще изглежда сигурността в Европа", заяви членът на украинската делегация Давид Арахамия.

Преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ в Абу Даби приключиха без конкретни решения за слагане на край на войната.

Преговорите в Абу Даби. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората