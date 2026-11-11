Загадъчен обект, приличащ на медуза, се носи над военна база в Аляска (Видео)

Необичаен тъмен обект, наподобяващ гигантска медуза с висящи пипала, е заснет да се носи във въздуха над Анкоридж, в американския щат Аляска, в посока към военна база на САЩ. Обектът останал видим около три минути, след което изчезнал, съобщава британският вестник „Дейли мейл".

Сара Джейн Осборн разказала пред изданието, че забелязала странното явление на 15 юни вечерта, докато снимала дъга в небето над града. Тя пътувала със съпруга си Пийт по Шеста улица, когато двамата спрели на свободен паркинг, за да могат да направят снимки.

кадър: Фейсбук/"Дейли мейл"

Първоначално жената помислила, че вижда комар, но когато погледнала отвъд телефона си, забелязала тъмен обект над дърветата. Тя го описала като черно-сребрист, с няколко висящи израстъка, които изглеждали сякаш се движат независимо един от друг. По думите й обектът се завъртал ту в едната, ту в другата посока.

Осборн заснела обекта на видео и направила няколко последователни снимки. По думите й той изчезнал почти толкова внезапно, колкото се появил. Жената и съпругът й се опитали да открият обяснение за видяното. Те претърсили близкия парк, а след това шофирали около 30 минути в посока към района на Арктик Вали, но не открили нито хвърчило, нито човек, който да управлява подобен обект.

Двамата предположили, че обектът може да се е намирал над територията на военновъздушната база „Елмендорф-Ричардсън" (JBER). Тя се намира край Анкоридж и е важен военен обект на американските военновъздушни сили, в който са базирани изтребители F-22 Raptor. Въпреки това няма потвърждение, че заснетото явление е било над самата база или има връзка с военната дейност там.