Почетоха жертвите на катастрофата на „Тракия“ с минута мълчание в Европейския парламент

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Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви днес минута мълчание в памет на жертвите от няколко инцидента в Европа, сред които и вчерашната катастрофа на магистрала "Тракия", в началото на двудневното пленарно заседание на евродепутатите в Брюксел.

От името на ЕП поднасяме най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите. Благодарим на спасителните и лекарските екипи, работили неуморно на мястото на инцидента, както и на всички отзовали се кръводарители, каза Мецола.

Тя почете също жертвите от стрелбата в Краков и от влаковата катастрофа в Испания.

Днес знамената на ЕС и на България пред европейските институции в Брюксел и Страсбург са свалени наполовина в знак на съпричастие с обявения в нашата страна ден на траур.