Природата лекува Кейт Мидълтън: в битката с рака има добри и лоши дни (Обзор)

Бъдещата британска кралица говори откровено в интервю

Показа рисунка на принц Джордж, който е наследил таланта на дядо си

“В болницата ми казаха, че възстановяването ми няма да бъде гладко. Ще има добри и лоши дни, ще е нужно време”. Думите са на Кейт Мидълтън, 44-годишната съпруга на британския престолонаследник принц Уилям. За първи път тя говори открито за битката си с онкологично заболяване в интервю.

Споделя, че основно черпи надежда от природата. Нарича я

“тих учител” в трудни периоди

Бъдещата британска кралица преживя тежка коремна операция в началото на 2024 г. и бе диагностицирана с рак, чийто вид и до момента не е разкрит. В продължение на 10 месеца се наложи да се оттегли от кралските си задължения, за да се подложи на превантивна химиотерапия. След като курсът на лечение приключи, се върна към активна работа за двореца и обяви, че е в ремисия.

Състоянието ѝ обаче продължава да бъде следено, както се случва с всички, сблъскали се със страшната диагноза, заради риск от рецидив.

През последната година Кейт се е посветила на различни инициативи, чиято цел е да се повиши осведомеността за дълбокото въздействие на онкологичните заболявания и за значението на холистичното здравеопазване в борбата с тях.

Интервюто ѝ за специализираното списание за живот в британската провинция Country Life е също в тази посока. Още повече че последният му брой е под редакторството на нейния съпруг принц Уилям. Бъдещият крал също допринася с лични разсъждения за ползата да се живее близо до природата. Има и творческа изненада от най-големия им син принц Джордж, който някой ден ще наследи трона от баща си.

“Природата не изисква нищо от нас. Не ни съди и не очаква да се доказваме. Просто ни позволява да бъдем себе си. За мен тя наистина се превърна в убежище – място, към което инстинктивно съм искала да се насоча”, казва Кейт.

Тя разкрива, че любовта ѝ към природата се е зародила още в детството, но сега се е превърнала в основно упование в битката ѝ с рака. Тя ни показва, че периодите на почивка, размисъл и обновление са също толкова важни, колкото и моментите на растеж, смята Кейт.

Затова семейството ѝ предпочита да живее извън Лондон и да прекарва всяка ученическа ваканция в дълбоката английска провинция. По този начин Кейт се старае да дава и на децата си “свобода да изследват, вместо постоянно да им казва какво да гледат или какво да мислят”. Принц Уилям пък разкрива, че

най-любими са им разходките с двете кучета Орла и Ото

Докато тичат с тях, трите им деца изследват околната среда.

В списанието се появява и красиво доказателство за ползите от тези семейни уроци на открито - рисунка на земеродно рибарче. Най-големият син на Уилям и Кейт Джордж е нарисувал красивото птиче, преди да навърши 13 г. и да започне обучението си в престижния колеж “Итън” през септември. Това е първо публично доказателство, че принцът върви по стъпките на своя дядо и майка си. Крал Чарлз III e запален художник и също много обича да прави вдъхновени от природата акварели. Кейт пък даже е изучавала история на изкуството в университета “Сейнт Андрюс” в Шотландия, където среща Уилям.

Миналата година тя разкри и как използва рисуването за семейно свързване. Кейт публикува портрети, които взаимно са си правили с децата, споделяйки, че така “прекарат време, наблюдавайки се и фокусирайки се един върху друг”, докато се занимават с творчество.

“Искаме да живеем така, че да покажем на Джордж, Шарлот и Луи, че не просто сме си представяли едно по-добро бъдеще, а сме помогнали за изграждането му, така че някой друг да може да надгражда още повече”, разсъждава принц Уилям в уводната си статия за списанието. Бъдещият британски крал говори откровено за личния си живот като семеен човек, който

обича да отскача до местната кръчма

за студен сайдер, да подкрепя на стадиона любимия си футболен отбор “Астън Вила” и да си хапва шоколадова торта – десерт, с който за първи път го е почерпила баба му - покойната кралица Елизабет II.

Бащата на Меган арестуван като опасен престъпник

Бащата на Меган Маркъл отново бе задържан под стража във Флорида, след като съд установи, че е премахнал електронната си гривна за проследяване. Тя му бе поставена седмица по-рано, за да бъде пуснат под домашен арест, докато чака процеса срещу него.

82-годишният Томас Маркъл, който е в лошо здравословно състояние, е разследван в Америка за притежаване на материали, свързани със сексуално насилие над деца. ФБР съобщи, че са били претърсени два склада, които той е наемал в Лос Анджелис след 2008 г. Оттам били иззети 78 предмета, включително фотографски негативи, слайдове и книги. На две изображения, съдържащи сексуално насилие над деца, свидетели категорично разпознали Томас Маркъл, когато е бил на възраст между 30 и 40 г.

Аналогично разследване срещу него се води и във Филипините, където той живееше, преди да му ампутират крака и да се наложи да се върне за лечение в САЩ. Томас Маркъл отрича обвиненията, че се е възползвал сексуално от уязвими деца в Азия: “Никога не съм правил секс с човек под 18-годишна възраст. Харесвам азиатски жени, но това не е престъпление”.

Още преди 7 г. първата му съпруга предупреждава лондонската полиция, че Томас Маркъл пътува до Азия с цел сексуална експлоатация на деца. Рослин Лавлес изразява притеснения за сигурността на Меган и на принц Хари, за когото тя наскоро се е омъжила. Вместо да започне разследване или да подаде сигнала към международни служби, Скотланд Ярд обаче само препраща писмото до кралското семейство “за информация” и затваря случая.

Съдържанието му обаче повлиява на решението на Меган никога да не среща децата си Арчи и Лилибет с дядо им. Тя писмено запознава баща си с тази своя позиция още преди година.

Въпреки това сега приема тежко последните разкрития и макар вече да не живее в САЩ, а в Англия, избягва публични изяви, тъй като се чувства емоционално нестабилна от последните новини около него.

