Русия изключва възможността за каквато и да било размяна на територии с Украйна като част от евентуална мирна сделка между двете страни.

Това заяви руският главен преговарящ Владимир Медински след срещата в Абу Даби с посредничеството на САЩ.

Медински и украинските преговарящи по-рано съобщиха за известен напредък в преговорите, които приключиха днес, но американските посредници казаха, че има липса на доверие между воюващите страни и все още има различия по някои въпроси, включително териториалния.

„Темата за евентуална размяна на територии периодично се повдига от различни страни. Аз не виждам никаква възможност за размяна на тези територии", каза той пред „Вести", съобщава БТА.

Медински също така заяви, че ако бъде създадена справедлива система за сигурност на Европа, това ще помогне да бъде гарантиран мир на континента през следващите десетилетия, и може би векове. Той добави, че буферната зона на Русия по границата ѝ с Украйна вече е значителна и ще продължи да се разширява.

„Винаги, когато Русия е проявявала твърдост и увереност в собствените си сили, в крайна сметка всички препятствия са били преодолявани и е настъпвал период на дългосрочен мир, спокойствие и развитие както при нас, така и при нашите съседи", каза Медински. „Ето защо там, където е издигнат руският флаг, той не трябва да бъде свалян. Задачата е друга, за това говорихме днес", добави той.

По думите на Медински Русия ще бъде удовлетворена едва след като постигне победа и подпише споразумение съгласно своите условия.