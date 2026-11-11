НАТО загърбва мисиите по света, ще се готви за сблъсък с Русия (Обзор)

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САЩ търсят “благословията” на Путин за включване на ЕС към преговорите за Украйна

Мащабни промени в стратегическите приоритети на НАТО предвиждат алиансът да започне подготовка за война с Русия.

Това става ясно от разкритията на четирима дипломати пред “Политико”, запознати с разговорите между съюзническите държави.

Информацията се базира на чернова на документ, от който става ясно, че от членовете на алианса вече няма да се очаква да бъдат едновременно подготвени за мащабен военен конфликт в Европа и за мисии на НАТО в трети страни. Вместо това те ще трябва да могат да реагират само на единия от двата сценария.

По думите на дипломатите съюзническите държави вероятно ще се фокусират върху подготовката за първия сценарий. Причината - на континента вече се води мащабна война в Украйна, а според оценките на Германия Русия може да бъде готова да нападне натовска територия още до 2029 г.

“Предложението отразява ясното разбиране, че каквито и да са обстоятелствата, за НАТО една сериозна извънредна ситуация в Европа ще има предимство пред всички други приоритети или събития”, заяви Камил Гранд, бивш помощникгенерален секретар на НАТО по въпросите на инвестициите в отбраната.

Това съвпада и с натиска от страна на САЩ към алианса

да преориентира основната си мисия

към отбраната на Европа - проект, който Вашингтон нарича “НАТО 3.0”.

Промяната няма да засегне автоматично текущите операции на алианса в чужбина, като мисиите в Косово или Ирак. Дебатът обаче има сериозни последствия, тъй като изискването за готовност и за двата сценария датира от поне 20 години.

След края на студената война НАТО промени фокуса си към операции извън Европа като тези в Ирак и Афганистан. Пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. обаче принуди алианса да преоцени приоритетите си.

“Логично е основните усилия на НАТО да бъдат насочени към възпиране на агресивната Русия и осигуряване на сигурността на Европа особено в момент, когато САЩ намаляват отговорностите си в рамките на организацията”, посочи бившата говорителка на НАТО Оана Лунгеску.

Стремежът на САЩ да дадат по-голяма роля на Европа в собствената ѝ отбрана се видя и в резултатите от двудневните тристранни преговори за мира в Украйна в Абу Даби. В сряда стана ясно, че специалните пратеници на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще пътуват до Москва, за да се опитат да убедят руския лидер Владимир Путин да се съгласи европейски делегати да седнат на масата за преговори за мир.

“Трябва да включим европейците в преговорите. Няколко пъти заявихме директно на президента Путин и на неговия екип, че единственият начин да се постигне споразумение за мир е европейците да бъдат до нас като наши партньори в процеса. И мисля, че руснаците приемат това с разбиране”, заяви Къшнър след края на разговорите в Абу Даби.

Очаква се двамата с Уиткоф да пристигнат в Москва в четвъртък. Те ще се опитат да убедят Путин за насрочването на следваща дата за разговори с украинската страна.

Ръководителят на руската делегация в Абу Даби Владимир Медински пък разкри, че е

била договорена най-голямата размяна на затворници от началото на войната

Според него страните са обменили позиции по време на разговорите и са постигнали взаимно разбирателство в някои области, а в други - не. Разговорът обаче щял да продължи.

“Светът се нуждае от нова, модерна, актуализирана система за сигурност - такава, която е справедлива и не вреди на отделните държави. Ще работим по този въпрос”, подчерта Медински.

Един от представителите на украинската делегация Давид Арахамия коментира, че динамиката на преговорите позволява да се очаква решение за

уреждане на конфликта до края на годината

“Мисля, че сега имаме добър импулс, за да постигнем решение преди Нова година”, каза той.

Арахамия нарече последния кръг от преговори един от най-предизвикателните, отбелязвайки, че едно от постиженията му е споразумението за размяна на затворници. Той повтори, че Киев се стреми да разшири формата на преговорите, за да включва и европейски страни.

Украинският президент Володимир Зеленски също подчерта важността от включването на Европа в усилията за постигане на мир.

“Бяха разменени възгледи относно гарантирането на сигурността, като е необходимо първата стъпка да бъде прекратяването на тази война и предоставянето на гаранции за Украйна. Приоритетът на страната ни е войната да приключи възможно най-скоро с достойно мирно споразумение”, каза той след края на преговорите в Абу Даби.

По думите му в четвъртък той ще се срещне в Дъблин с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, след като те се върнат от Москва.