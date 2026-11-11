Париж притеснен, че план на Берлин ще вкара Европа в ядрена война с Москва (Обзор)

Ползването на далекобойни ракети при евентуален конфликт може да се тълкува грешно от Кремъл

Франция се притеснява, че Германия може да вкара Европа в ядрена война с Русия заради плановете на Берлин да ползва ракети с голям обсег при евентуален конфликт с Кремъл, съобщи “Файненшъл таймс” (FT).

Шест официални лица, запазили анонимност, разкриха пред изданието, че французите водят дискусии с германски представители за това как от Берлин смятат да ползват далекобойни ракети. Целта е да се съгласуват стратегиите на страните, в случай че Старият континент влезе в пряка война с Русия.

Един от източниците изрази опасения, че атакуването на руски цели с конвенционални оръжия би предизвикало “ядрен отговор” от Кремъл. “Ако руснаците не разтълкуват правилно сигнала, може да се стигне до ядрения праг, без да го осъзнаем”, предупреди той.

Опасенията идват в момент, когато съюзници, сред които Франция, Германия, Великобритания, Полша, скандинавските и балтийски държави, се стремят да укрепят своите далекобойни способности. Наред с това притеснения има и около спорната сделка на президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин за дизеловото гориво и критиките на републиканеца към Володимир Зеленски за атаките срещу руската енергийна инфраструктура.

Германия е начело на усилията за превъоръжаване на Европа и разработва наземни ракети с обхват до 2000 км. Това значи, че Берлин би бил способен да поразява цели дълбоко в Русия. Сега обаче Франция повдига въпроси относно това как и кога те ще бъдат използвани, а също и какъв вид ответен удар се очаква от Москва.

Германия разполага с военен бюджет от 780 млрд. евро за следващите 5 г., а французите проявяват силен интерес към съгласуване на ядрените доктрини на Париж и Берлин. Френски официални лица обаче се опасяват, че Русия може да ги обвини за евентуални атаки поради политиката на президента Макрон за “превантивно възпиране”.

Един от източниците на FT отбеляза, че трябва “да имаме ясна и достатъчно публична доктрина, така че руснаците никога да не тълкуват погрешно някой сигнал”. А висш германски източник заяви, че Берлин “напълно споделя” мнението, че съюзниците се нуждаят от “общи доктрина и разбиране за стълбицата на ескалацията”.

