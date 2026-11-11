Иран заплаши да удари американски бази в Европа

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Иран заплаши да атакува американски бази по света, включително и в Европа, ако атаките продължат. Страната отрече преговари със САЩ и няма да отвори отново Ормузкия проток, докато Вашингтон не изпълни седем ирански условия.

Това заяви в интервю за „Ал Маядин" генерал Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран. Той отхвърли информациите за скорошни преговори, определяйки ги като опит за облекчаване на икономическия натиск върху Вашингтон.

Резаи също така предупреди, че всяка нова агресия от страна на САЩ ще доведе до удари по отдалечени американски бази, включително такива в Европа. Той обвини Вашингтон, че е нарушил споразумение, подписано в Исламабад.

„Заявявам, че в момента не водим никакви разговори с американците; към настоящия момент няма преговори между Съединените щати и нас", подчерта Резаи.

Той определи информациите за среща в Катар – или за пътуване на ирански официални лица дотам за среща с американски представители – като измислици, продиктувани от икономически подбуди.

„Всичко това е лъжа и клевета, целящи да облекчат икономическия натиск и да понижат цените на петрола", каза той.

По думите му, Техеран е представил своите условия и очаква отговор от Вашингтон.

„Информирахме американците за нашите условия и очакваме от тях откровен и ясен отговор", заяви той.

На въпрос дали планира среща с вицепрезидента Ванс, Резаи отхвърли тази възможност. „Категорично не – тези твърдения нямат нищо общо с истината", отговори той. „Тръмп подписа споразумението, а след това го скъса"

Резаи припомни три кръга от дипломатически преговори с Вашингтон, които според него показват, че Иран не търси война, докато Съединените щати – напротив. В първия кръг, по думите му, американците са саботирали преговорите, след което са влезли във война. Във втория, в Женева, те са изоставили преговорите и са предприели агресия.

В третия кръг, в Исламабад, той отправи най-острото си обвинение: че Съединените щати са подписали споразумение, а след това са се отметнали от него.

„В Исламабад, въпреки че постигнахме споразумение и двете страни го подписаха, американците се отметнаха от подписа си. Рядко се случва в историята държавен глава да подпише споразумение, а след по-малко от месец да го скъса и да се откаже от него", заяви Резаи.

Въпреки това, посочи той, Техеран продължава сериозно да следва дипломатическия път.

В друга част от изказването си Резаи настоя, че Ормузкия проток ще остане затворен, докато Вашингтон не изпълни условията, свързани с правата на иранския народ.

„Поставихме седем условия и ако американците ги изпълнят, ще отворим Ормузкия проток", каза той. „Обявихме нашите седем условия, които всъщност представляват правата на иранския народ. Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато тези условия не бъдат изпълнени."

Той определи досегашната реакция на американската страна като уклончива, като същевременно остави вратата отворена за евентуален бъдещ отговор.

„Отговорът, който получихме от американците, беше измамен и изпълнен с много неясноти и объркване. Поискахме от тях да дадат откровен и ясен отговор на нашите условия – такъв и до днес не сме получили, макар че може да го получим в бъдеще", подчерта той.

Според Резаи най-активни в ролята на посредници са били Пакистан и Катар, а послания до Техеран са пристигнали и от Ирак, Обединените арабски емирства и други кръгове, близки до Тръмп. Нито едно от тях обаче не е отговаряло на обявените от Иран условия, отбеляза той. Прекратяване на войната на всички фронтове: първото искане на Иран

Първото от исканията на Иран е прекратяване на войната на всички фронтове, особено в Ливан.

„В този смисъл, първата точка в нашата дипломация със Съединените щати е прекратяването на войната на всички фронтове, и по-конкретно в Ливан", заяви той.

„Държавите в Западна Азия са като скачени съдове; ако в някоя страна възникне нестабилност, последствията от нея се разпростират и върху останалите държави", добави Резаи.

Ядрени „червени линии"

Ядреното досие не е предмет на настоящите преговори, поясни Резаи, но въпреки това изложи позицията на Иран. Иран възнамерява да запази всички свои обогатени материали, особено предвид факта, че в момента страната работи по проектирането на кораби и подводници с ядрени двигатели, както и на малки модулни реактори.

„Ние дори работим по проектирането на кораби и подводници с ядрени двигатели и именно поради тази причина се нуждаем от нашите обогатени материали. На определен етап може да пожелаем да произвеждаме и малки модулни реактори (ММР) – за това също са ни необходими тези материали."

„Нито един атом – дори най-мъничкият – от обогатените материали няма да напусне Иран; всички тези материали ще останат на наше разположение", категоричен бе той.