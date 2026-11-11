Почина посланикът на Русия в САЩ, причината за смъртта не се съобщава

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Посланикът на Русия в Съединените щати Александър Дарчиев е починал на 66-годишна възраст, съобщиха от руското външно министерство.

„Почина изтъкнат дипломат, опитен ръководител, добър колега и наставник", се казва в кратко изявление на министерството, в което покойният посланик е описан като „професионалист от най-висока класа и блестящ експерт по американските въпроси". Причината за смъртта на Дарчиев не се съобщава, информира the moscowtimes.

Дарчиев замени Анатолий Антонов на поста посланик в САЩ в началото на 2025 г. – на фона на внезапно затопляне в руско-американските отношения след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом.

Като дипломат с богат опит, Дарчиев е работил в руското посолство във Вашингтон още в края на първото десетилетие на XXI век, преди да заеме различни длъжности в Министерството на външните работи. По-късно той прекарва шест години като посланик на Русия в Канада, а в продължение на четири години оглавява Департамента за Северна Америка към министерството.

Според Борис Бондарев – бивш руски дипломат в Женева, който публично подаде оставка в знак на протест срещу нахлуването в Украйна – Дарчиев е бил протеже на Юрий Ушаков, съветник на президента Владимир Путин по външнополитическите въпроси.

По време на назначаването му наблюдатели изразиха мнение, че Дарчиев едва ли ще има значително влияние, тъй като през последните години Москва и Вашингтон са решавали повечето ключови въпроси на по-високо равнище.

От Кремъл не предоставиха незабавен коментар относно кончината на Дарчиев. Американските власти също не са излизали с официални изявления.