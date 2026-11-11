18-годишна наръга до смърт момиче на 16 в Англия, общото им гадже организирало боя

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16-годишно момиче е наръгано до смърт от своя съперница в любовта, след като е било подмамено към фатален бой от приятеля си.

Твърди се, че 16-годишната Клои Дрансфийлд е била прободена пет пъти в гърба и врата от 18-годишната Кайла Смит, пише "Сън".

Пред съдебните заседатели беше представено, че на 28 март момичето е било отведено на мястото на събитието в Лийдс от 18-годишния Блейк Даулинг – младеж, с когото и двете момичета са имали връзка.

Той е обвинен, че е съдействал за организирането на боя, въпреки че е знаел за враждата между двете момичета, стана ясно в Кралския съд в Лийдс.

Само 18 минути преди ужасяващото събитие, Смит е изпратила съобщение до своя приятелка, в което се казва: „Ще я наръгам".

"Според обвинението това е било предварително планирано сбиване. Прокуратурата твърди, че Кайла Смит е нанесла всички удари, включително фаталния удар с нож.", обявиха в съда.

Там стана ясно, че в часовете преди нападението с нож, Смит е влязла в поредица от остри словесни пререкания с Клоуи.

Твърди се, че тя се е хвалила, че е по-добра в леглото, и е казала на Клоуи: „Ще те пребия. Гледай какво ще ти направя".

В друг разговор, чут от приятелка на Клои по време на видеообаждане, Смит е отправила заплахата: „Ще те намушкам в гърлото."

Клои отвърнала: „Я пробвай да ме намушкаш в гърлото – ще ти го изтръгна направо от ръката."

Пред съда стана ясно, че около два часа преди смъртта на Клои, Смит е изпратила съобщение на Даулинг: „Чуй ме, обичам те, Блейк. Никога няма да намеря някого, когото да обичам така, както теб. Моля те, спри."

Около 34 минути преди убийството, Смит е изпратила съобщение на своя братовчедка, в което се казва: „Намушквам я – кълна се в пепелта на баба ми."

Съдебните заседатели научиха, че 17 минути по-късно тя е изпратила ново съобщение, за да потвърди, че Клои пътува насам.

Записите от камерите за видеонаблюдение показват как Смит излиза от къщата си в 5:10 ч. сутринта, облечена в пижама. Тя вървяла „бързо и решително", с вдигната дясна ръка, в която държала лъскав предмет.

На записите се вижда и трети обвиняем – 20-годишният Арчи Райкрофт, който върви зад Смит и държи телефон, с който вероятно е заснемал убийството.

След нападението Смит и Райкрофт избягали обратно към дома, който тя споделяла с дядо си – Джеф Смит, стана ясно в съдебната зала.

Чува се как Джеф казва, че ще се обади в полицията, на което Смит отвърнала: „Не можеш да звъниш в полицията – тя е мъртва."

Дядото на Смит се обадил за линейка едва в 5:48 ч. – 37 минути след нападението.

Пред съда беше съобщено, че Клои е откарана с линейка в болница, но в 6:40 ч. е констатирана смъртта ѝ. Когато полицията арестува Смит и Райкрофт, те „се смееха и шегуваха", пише "Сън".