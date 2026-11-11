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Братът на Орбан, заподозрян за трафик на хора, остава в ареста за поне месец

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Арон Орбан Кадър: Екс/magyarpeterMP
Арон Орбан Кадър: Екс/magyarpeterMP

Братът на бившия унгарски премиер Виктор Орбан ще остане в ареста поне за месец. Това постанови в сряда съд в Унгария, след като Арон Орбан беше арестуван преди няколко дни с още трима души, пише Франс прес. 

Арон и другите трима бяха задържани при съвместна операция на Националното бюро за разследване и Националната агенция за възстановяване и защита на активи - антикорупционен орган, създаден от правителството на Петер Мадяр, което дойде на власт през май.

Те са заподозрени в трафик на хора в рамките на престъпна организация. Също така са обвинени, че през 2024 г. са съдействали за визи на повече от сто виетнамски граждани, като са искали от тях "такса", която са задържали за себе си. 

Бившият премиер Орбан обвини правителството, че иска да елиминира политическите си опоненти. 

"Аз съм мишената. Брат ми е просто инструмент", написа той в социалните мрежи, определяйки действията като "мръсен номер".

Съдът прецени, че подозренията срещу четиримата арестувани са достатъчно основателни.

Един от задържаните е поставен под съдебен надзор за срок от четири месеца, а четвъртият арестуван е освободен. Прокуратурата беше поискала всички да бъдат задържани под стража, позовавайки се на риска от укриване, унищожаване на доказателства или възпрепятстване на разследването, пише БТА. 

Съдиите прецениха, че съществува риск от укриване по отношение на тримата заподозрени, спрямо които са наложени мерки за неотклонение.

Що се отнася до Арон Орбан и другата заподозряна, която е задържана под стража, съдиите заключиха, че те биха могли да възпрепятстват разследването, по-конкретно чрез оказване на влияние върху бъдещи свидетелски показания.

Заподозрените могат да обжалват решението на съда.

Арон Орбан Кадър: Екс/magyarpeterMP

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