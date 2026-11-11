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Украйна: Преговорите бяха тежки, но има резултати

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Кирило Буданов КАДЪР: Екс/@Kyrylo_Budanov
Кирило Буданов КАДЪР: Екс/@Kyrylo_Budanov

Продължилите два дни преговори с Русия за край на войната бяха тежки, но доведоха до резултати по въпроса за размяната на военнопленници. 

Това заяви началникът на кабинета на Володимир Зеленски Кирило Буданов, цитиран от Ройтерс. 

Срещата в Абу Даби между Русия, Украйна и посредника САЩ бе първата подобна от февруари. 

„Преговорите бяха тежки", написа Буданов в Телеграм, „Украинската позиция остава същата: трябва да прекратим войната и да създадем ефективна рамка за сигурност, която да гарантира траен мир и да възпрепятства нови прояви на руска агресия", добави началникът на президентската канцелария.

Той посочи, че преговорите по въпроса за размяната на военнопленници са довели до „значителен резултат". „Връщането на всеки украинец остава наш водещ приоритет", добави Буданов.

Руският генерал-лейтенант Александър Зорин заяви, цитиран от ТАСС, че в хода на преговорите в Абу Даби е била договорена размяната на голям брой военнопленници и че има възможност това да се случи в следващите две – три седмици, съобщи БТА. 

Кирило Буданов КАДЪР: Екс/@Kyrylo_Budanov

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