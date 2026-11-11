ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разплакани зрители на премиерата на филма “Аврора”

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина (Видео, снимки)

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

1936
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс

Папа Лъв XIV събра над три милиона души на литургия в „Светилището на Девата от Лухан", съобщи Франс прес. 

Светилището се намира в град Лухан, на около 70 км западно от Буенос Айрес. 

Девата от Лухан е почитана по тези земи от 18-и век и е смятана за покровителка на Аржентина.

Това беше последната литургия, която папата отслужва на аржентинска територия.

В понеделник 2,5 милиона души присъстваха на друга литургия на открито, отслужена от папата в парк на аржентинската столица, съобщи БТА.

По-рано днес папата посети федералния затвор в столицата на Аржентина Буенос Айрес.

По-късно днес Лъв XIV ще отпътува за Перу, където ще бъде най-дългият етап от обиколката му в Южна Америка.

Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс
Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората