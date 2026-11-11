Папа Лъв XIV събра над три милиона на литургия в Аржентина (Видео, снимки)

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Папа Лъв XIV събра над три милиона души на литургия в „Светилището на Девата от Лухан", съобщи Франс прес.

Светилището се намира в град Лухан, на около 70 км западно от Буенос Айрес.

Девата от Лухан е почитана по тези земи от 18-и век и е смятана за покровителка на Аржентина.

Това беше последната литургия, която папата отслужва на аржентинска територия.

В понеделник 2,5 милиона души присъстваха на друга литургия на открито, отслужена от папата в парк на аржентинската столица, съобщи БТА.

По-рано днес папата посети федералния затвор в столицата на Аржентина Буенос Айрес.

По-късно днес Лъв XIV ще отпътува за Перу, където ще бъде най-дългият етап от обиколката му в Южна Америка.