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Ормузкият проток няма да се върне към довоенния си статут.

Това заяви председателят на иранския парламент Мохамед Багер Калибаф и добави, че бъдещето на протока ще бъде определено съгласно рамката от седем точки, предложена от Техеран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мохамед Багер Калибаф също така каза в интервю за телевизия „Ал Джазира", че приоритетът на Иран е мир, ако неговите условия бъдат приети и че Ислямската република не иска войната да продължи.

Протокът е стратегически е стратегически важен морски пролив между Персийския залив и Оманския залив. Той е единственият морски излаз към световния океан за големите производители на петрол и газ в региона.

През протока преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. При нормален трафик това възлиза на приблизително 20 милиона барела дневно.

След ескалацията на военните действия в Близкия изток през 2026 г. корабоплаването в района е силно затруднено и се намира в застой. Иран многократно ограничи достъпа и постави условия пред САЩ за възстановяване на сигурността, докато американските сили наложиха блокада на иранските пристанища и ескортират танкери.