Рюте след преговорите в Абу Даби: САЩ, Украйна и Европа са напълно единни

САЩ, Украйна и Европа са напълно съгласувани и единни. Това каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Изявлението му идва след края на мирните преговори, проведени в Абу Даби под егидата на САЩ, пише Франс прес.
Рюте същевременно подчерта, че сега от Русия зависи да покаже дали е готова за сътрудничество.
"През последните два дни поддържах връзка с екипа на НАТО в Абу Даби. Изводът ми от тези дискусии е, че САЩ, Украйна и Европа са наистина напълно съгласувани и единни", каза Рюте пред репортери по време на посещение в Норвегия, пише БТА.
"Очевидно трябва да видим дали руската страна е готова да играе честно", добави той.