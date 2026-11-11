Рюте след преговорите в Абу Даби: САЩ, Украйна и Европа са напълно единни

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САЩ, Украйна и Европа са напълно съгласувани и единни. Това каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Изявлението му идва след края на мирните преговори, проведени в Абу Даби под егидата на САЩ, пише Франс прес.

Рюте същевременно подчерта, че сега от Русия зависи да покаже дали е готова за сътрудничество.

"През последните два дни поддържах връзка с екипа на НАТО в Абу Даби. Изводът ми от тези дискусии е, че САЩ, Украйна и Европа са наистина напълно съгласувани и единни", каза Рюте пред репортери по време на посещение в Норвегия, пише БТА.

"Очевидно трябва да видим дали руската страна е готова да играе честно", добави той.