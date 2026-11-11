Зеленски се надява да има резултат от преговорите с Русия до края на 2026 г.

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Володимир Зеленски заяви, че се надява да има конкретни резултати от преговорите за спиране на войната още тази година. Украинският президент обаче уточни, че много неща зависят от подхода на САЩ към Москва, съобщи Ройтерс.

"Изправени сме пред масирани атаки. Разбира се, искаме да постигнем резултати до края на тази година и ще направим всичко възможно това да се случи", каза Зеленски на пресконференция в Дъблин след двудневните тристранни преговори в Абу Даби под егидата на САЩ.

Зеленски отбеляза, че много зависи от "волята на американската страна да окаже или да не окаже натиск върху Русия". "Това зависи от формата на диалога им с руснаците", добави той.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Дъблин, където утре ще участва в срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), пише БТА.

В ирландската столица Зеленски също така ще се срещне с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф след провеждането на украинско-руските преговори в Абу Даби.

Преди това американските пратеници ще се срещнат с руския президент Владимир Путин в Москва.