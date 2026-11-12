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Франция отказа достъп на виден израелски заселник в Западния бряг

Албена Арабаджиева

Редактор: Албена Арабаджиева

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Католическата църква "Свети Изкупител" в град Дженин на Западния бряг на река Йордан Кадър: Сайтът на Латинската патриаршия на Йерусалим
Католическата църква "Свети Изкупител" в град Дженин на Западния бряг на река Йордан Кадър: Сайтът на Латинската патриаршия на Йерусалим

 Френските власти отказаха достъп до страната на виден израелски заселник заради ролята му в създаването на 35 селища на окупирания Западен бряг и заради това, че се застъпва за повторно заселване на ивицата Газа.

Йоси Даган е бил разпитан от граничните власти, след като е пристигнал в Париж миналата седмица, съобщава „Таймс ъф Израел", пише БТА.

Френското министерство на външните работи заяви, че на Даган е отказано влизане в страната „поради активната му роля в прилагането на политиката за изграждане на селища на Западния бряг". От там посочват, че дейността по изграждане на селища нарушава международното право и подкопава двудържавното решение, предвиждащо независима палестинска държава, която да живее в мир редом до Израел.

Израелското министерство на външните работи определи решението на Франция като „напълно неприемливо".

„Израел ще поиска обяснение от френското правителство и ще обмисли следващите си стъпки в съответствие с това", заявиха от министерството.

Напоследък Франция засили мерките срещу политиката на Израел за изграждане на селища. През 2024 г. страната наложи забрана за влизане на 28 заселници, участвали в актове на насилие. Тази година Франция се присъедини към международна инициатива за ограничаване на търговията със стоки, произведени в тези селища.

Католическата църква "Свети Изкупител" в град Дженин на Западния бряг на река Йордан Кадър: Сайтът на Латинската патриаршия на Йерусалим

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