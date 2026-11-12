Войник се скара на Пийт Хегсет да пази тишина на Гроба на незнайния воин (Видео)

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Войник, охраняващ Гроба на незнайния воин във Вашингтон, е отправил устна забележка към група съветници на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет след церемония по случай Деня на ветераните в Националното гробище „Арлингтън", съобщава "Дейли мейл".

Случката се разиграла след церемонията по повод Деня на ветераните в сряда. Хегсет, съпругата му Дженифър, началникът на кабинета му Рики Бурия и други високопоставени представители на Пентагона се събрали за общи снимки пред мемориала.

След импровизираната фотосесия групата започнала да се отдалечава от паметника, когато от нея се чули смях и оживени разговори. Това предизвикало реакцията на военнослужещ от елитния 3-ти пехотен полк на американската армия, известен като „Старата гвардия", който охранявал гроба.

„Всички посетители трябва да поддържат атмосфера на тишина и уважение по всяко време!", извикал караулът към групата.

Войникът бил облечен в традиционната церемониална униформа и носел автоматична пушка M14. След забележката той се обърнал и продължил обичайната си обиколка около гроба, без да прекъсва дежурството си.

От Пентагона реагираха на случилото се, като подчертаха, че министърът и ведомството му уважават паметта на загиналите американски военнослужещи.

„Министърът и цялото министерство винаги са почитали и винаги ще почитат саможертвата на американските военнослужещи, които са дали живота си, за да защитават страната. По време на отбелязването на този тържествен ден един войник правилно и с уважение напомни на всички да спазват необходимото поведение", заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел пред Daily Mail.

На церемонията присъстваха още президентът Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и други представители на американската администрация.

Гробът на Незнайния воин е сред най-значимите военни мемориали в САЩ. Там почива неидентифициран американски военнослужещ, загинал по време на Първата световна война.

Охраната на мемориала се осъществява денонощно от военнослужещи от 3-ти пехотен полк „Старата гвардия". Те изпълняват тази мисия всеки ден, независимо от метеорологичните условия, още от 1948 г.

Случаят се разиграва на фона на напрежение около министъра на отбраната. Ден по-рано Хегсет даде необичайна пресконференция в Пентагона, на която остро разкритикува неуспешния опит за задействане на процедура по импийчмънт срещу него.

Инициативата беше на конгресмена републиканец Томас Маси, който обвини Хегсет в „тежки престъпления и нарушения на служебните задължения", включително отвличане на чуждестранен лидер и неспазване на законите, предназначени да ограничават цивилните жертви.

„Това, което един разочарован и победен конгресмен се опитва да направи, не е парламентарен контрол и не е търсене на отговорност. Това е политическо зрелище", заяви Хегсет.

По думите му обвиненията са резултат от политически разногласия, а не от действия, които могат да бъдат определени като тежки престъпления, държавна измяна или подкуп.