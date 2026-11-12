Папата пристигна у дома в Перу - последна спирка от обиколката му в Южна Америка (Снимки)

Папа Лъв Четиринадесети пристигна в Перу. Той се завърна у дома широко усмихнат, слизайки от самолета в пристанищния град Каляо, където го посрещнаха деца с цветя и песни.

Перу е последната и най-лична спирка от 12-дневното пътуване на папата, обхващащо три държави. Лъв е роден в Чикаго, но притежава двойно американско и перуанско гражданство. В Перу е служил като мисионер в продължение на около 20 години, преди да стане папа миналата година.

Президентът на Перу Кейко Фухимори приветства папата на пистата, докато хората се притискаха към металната ограда, промушвайки ръце през нея, за да правят снимки с мобилните си телефони. Някои от децата бяха облечени с тениски, на които пишеше: „Папата се завръща у дома", пише Ройтерс, цитиран от БТА.

Очаква се посещението да бъде изпълнено с трогателни моменти, тъй като папата ще се срещне със стари приятели и ще прекара три дни в северния град Чиклайо, където е бил епископ от 2015 до 2023 г.

Перу се подготви за това завръщане с голям ентусиазъм: 14-метрова статуя на Лъв с разперени ръце се издига над крайбрежен парк близо до летището в пристанищния град Каляо. В Лима търговци продават тениски и сувенири, свързани с папата, а затворнички в най-големия женски затвор в страната са ушили кадифени кукли с неговия образ.

След кратката церемония по посрещането, Лъв ще се отправи към президентския дворец в Лима, за да се срещне с президента Кейко Фухимори. Тя пое президентския пост тази година след избори, белязани от обвинения в измами и забавяне при преброяването на гласовете.

Посещението ще покаже доколко Лъв е готов да се ангажира пряко с политиката на страната, която е приел за втора родина.

Победата на Фухимори бележи завръщането на една от най-влиятелните и противоречиви политически династии в Перу. Тя е дъщеря на бившия президент Алберто Фухимори, който управлява от 1990 до 2000 г., а след края на мандата си прекарва дълги години в затвора, осъден за нарушения на човешките права. Той почина през 2024 г.

Алберто Фухимори беше помилван през 2017 г. – решение, което Лъв (тогава епископ Робърт Превост) разкритикува, заявявайки, че бившият президент трябва лично да поиска прошка от жертвите, ако Перу иска да постигне истинско помирение.