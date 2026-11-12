Срути се жилищна сграда в Бруклин, издирват оцелели под развалините

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Бременна жена бе извадена жива изпод руините

Най-малко двама души загинаха, а други 17 бяха ранени, включително седем деца, след като триетажна жилищна сграда се срути в Бруклин, Ню Йорк. Няколко души останаха затиснати под развалините, а спасителните екипи продължиха издирването на оцелели, съобщава "Дейли мейл".

Инцидентът станал около 16:00 часа в сряда на авеню „Бедфорд" в квартал Флатбуш. Сградата, построена през 30-те години на миналия век, се срутила върху съседен строителен обект, където по това време се извършвали изкопни дейности.

Сред затиснатите под отломките имало и работници, намирали се на мястото по време на срутването. Един от пострадалите успял да поддържа връзка със спасителите, докато бил затиснат. Той бил изваден на носилка около 16:45 часа.

По-късно спасителите успели да извадят и бременна жена. „Тя е жива. Все още е жива", заявил през сълзи нейният партньор. Жената е бременна в шестата седмица.

Кадри от мястото показват пожарникари, които изнасят пострадали върху носилки, докато други разчистват развалините на ръка. В издирването на оцелели били включени и специално обучени кучета.

„Това е опустошително. Наистина опустошително", заяви местна жителка. Тя описа квартала като сплотена общност и сподели притесненията си, че подобен инцидент може да се случи във всяка стара сграда.

„И аз живея в по-стара сграда и чувствам, че това можеше да се случи на всеки от нас. Надяваме се хората да поддържат имотите си и да спазват строителните изисквания, за да не се случват подобни трагедии. Искаме просто да се чувстваме в безопасност в домовете си", каза тя.

По данни на властите сградата е била със смесено предназначение – жилища на горните етажи и търговски обект на партерното ниво. Тя се намирала непосредствено до терен, на който преди това била разрушена едноетажна постройка заради нов строителен проект.

При срутването конструкцията паднала в изкопания строителен терен, като разпръснала дървени и тухлени отломки. Съседна сграда, която имала обща стена с рухналата постройка, останала изправена, но част от стените ѝ били разрушени. Така се открили помещенията отвътре, включително спалня и гардероби с дрехи.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани потвърди, че най-малко двама души са загинали, а около десет пострадали са били откарани в болници с различни по тежест наранявания.

По-късно властите съобщиха за общо 17 ранени, сред които седем деца и един пожарникар. Четирима от пострадалите са в критично състояние, а останалите 12 са стабилизирани. Пожарникарят е получил леки наранявания.

„Това е изключително тежка и бързо развиваща се ситуация", заяви Мамдани по време на пресконференция.

Над 250 служители на пожарната и спешната медицинска помощ са изпратени на мястото. Причините за срутването все още се изясняват, съобщи началникът на пожарната служба Джон Еспозито.

Комисарят на пожарната служба Лилиан Бонсиньоре предупреди, че спасителните операции при подобни срутвания са изключително опасни.

„Всяко движение е внимателно планирано и е от критично значение както за шансовете за оцеляване на пострадалите, така и за безопасността на спасителите", заяви тя, като допълни, че екипите работят методично и не са спирали от пристигането си на мястото.

Градските власти призоваха гражданите да избягват района заради продължаващите спасителни действия, затворените улици и очакваните затруднения в движението.