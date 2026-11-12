Марко Рубио и външният министър на Китай са обсъдили тройна среща на високо ниво с Русия

Важни са съдържателните разговори на най-високо равнище за постигане на цели като мира и ядреното разоръжаване – включително в рамките на евентуална тристранна среща с участието на Русия.

За това са разговаряли държавният секретар на САЩ Марко Рубио и външният министър на Китай Уан И.

Това съобщи Държавният департамент на САЩ, цитиран от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс" Държавният департамент посочи, че Рубио е разговарял с Уан И, за да обсъдят предстоящото следващата седмица пътуване на президента на САЩ Доналд Тръмп до Китай за срещата на високо равнище на АТИС, както и посещението на китайския президент Си Дзинпин във Флорида следващия месец за срещата на високо равнище на Г-20.

От ведомството отбелязаха, че двете страни са припомнили „ангажимента на лидерите към конструктивни отношения, основани на стратегическа стабилност, взаимно уважение, справедливост и реципрочност".

В по-ранното изявление на Китай относно разговора между Рубио и Уан И не се споменаваха дискусии за ядрено разоръжаване или за тристранна среща на върха с Русия.

Си и Тръмп вече са се срещали два пъти тази година, а по-рано тази седмица Рубио заяви пред репортери, че се работи по организирането на тристранна среща в кулоарите на форума на АТИС, в която да участват Тръмп, Си и руският президент Владимир Путин.

В неделя Тръмп заяви, че очаква да се срещне със Си и Путин в Шенжен, за да обсъдят прекратяването на войната в Иран и ядреното разоръжаване.

През октомври той сподели, че е отворен за тристранни преговори за контрол на въоръженията със Си и Путин, които биха били фокусирани върху ядрените оръжия – макар че Китай изглежда по-малко заинтересован от подобни дискусии.

Миналия месец китайското МВнР заяви, че „ядреният потенциал на Китай в никакъв случай не е на същото ниво като този на САЩ и Русия" и че би било „нито справедливо, нито разумно, нито реалистично" на този етап да се иска от Китай да се присъедини към тристранни преговори за ядрено разоръжаване.

Китайската държавна информационна агенция Синхуа съобщи по-рано, че Уан И е провел „положителен и конструктивен" разговор с Рубио, като Пекин е изразил готовност да засили комуникацията и сътрудничеството с Вашингтон. Уан е заявил, че сегашната стабилност в китайско-американските отношения не е постигната лесно, и я определи като „рационален избор, направен от двете големи държави въз основа на техните собствени, както и на общи интереси".

По-рано „Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Путин е предложил провеждането на тристранна среща, на която да се обсъди прекратяването на продължаващата война на Русия в Украйна.