Шефът на Nvidia с втора любовница? Aкциите на компанията се сриват, обмислят да го махат

Тръмп публично подкрепи Хуанг

Бордът на директорите на технологичния гигант Nvidia обсъжда бъдещето на основателя и главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг на фона на разрастващ се скандал около личния му живот. Това съобщава CNN. Повод за срещата са слухове за втора предполагаема извънбрачна връзка на Хуанг с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на компанията, отговаряща за здравния сектор.

Според източниците сред представители на администрацията на президента Доналд Тръмп вече имало очаквания Хуанг да бъде отстранен от ръководния пост. Скандалът се задълбочава заради информация за друга жена – Алис Хуанг, с която ръководителят на Nvidia също е имал романтични отношения. Според американски представители тя е заподозряна във връзки с китайското разузнаване.

По-рано тази седмица бордът на Nvidia обяви, че ще разследва дали Дженсън Хуанг е бил „обект на операция на чуждестранно разузнаване".

В неделя изпълнителният директор публично се извини за извънбрачна връзка, без да назове жената, с която я е имал.

Етичният кодекс на Nvidia определя стандартите за поведение на служителите, бизнес партньорите и ръководителите, като изисква почтеност и избягване на конфликти на интереси.Акциите на технологичния гигант отбелязаха рязък спад в извънборсовата търговия. Само за тази седмица пазарната капитализация на компанията е намаляла с над 300 милиарда долара. Президентът Доналд Тръмп публично подкрепи Хуанг, като в понеделник съобщи, че е разговарял с него. По думите на американския президент изпълнителният директор е отрекъл да е знаел, че жената, за която се твърди, че е шпионирала в полза на Китай, е била свързана с разузнаването.

Източник на CNN твърди, че през май държавният секретар Марко Рубио е информирал Тръмп за разузнавателна информация, според която Хуанг е имал връзка с жена, заподозряна в шпионаж в полза на Китай. Това се случило по време на пътуването им към Китай. В понеделник Тръмп публично отрече да е знаел за тези твърдения по това време.

Скандалът се разраства в момент, когато американският президент се подготвя за посещение в Шънджън – един от водещите технологични и иновационни центрове на Китай. Там се очаква той да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин.

Твърденията, че китайското разузнаване може да е насочило вниманието си към ръководителя на Nvidia, могат да имат сериозни последици за съперничеството между САЩ и Китай в надпреварата за доминация в областта на изкуствения интелект.На фона на скандала анализатори от Уолстрийт вече поставят въпроса кой би могъл да застане начело на Nvidia, ако Хуанг напусне поста си. Компанията няма публично обявен ясен план за наследяване на главния изпълнителен директор, което допълнително засилва несигурността около бъдещото ѝ управление.

Скандалът поставя под въпрос бъдещето на един от най-влиятелните ръководители в технологичния сектор и привлича вниманието към компания, която има ключова роля в глобалния бум на изкуствения интелект.