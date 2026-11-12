Нидерландският премиер няма да ходи до Дъблин за среща със Зеленски, правителството му се разпада

Едва девет месеца след формирането си нидерландското правителство на малцинството се оказва пред разпад, след като трипартийната коалиция, водена от премиера Роб Йетен се оказа неспособна да постигне съгласие около данъчната политика. Заради кризата Йетен отмени планираното си пътуване до Дъблин за срещата на Европейската политическа общност, в която трябваше да участват лидери от ЕС и други държави, включително украинският президент Володимир Зеленски.

Конфликтът бе предизвикан от силно оспорвана данъчна реформа, за чието приемане трите коалиционни партии – ляволибералната Демократи-66 (на Йетен), пазарно ориентираната Народна партия за свобода и демокрация и консервативният „Християндемократически призив" – трябваше да осигурят мнозинство в парламента, предадоха ДПА и БТА.

След седмици на преговори Д66 и християндемократите постигнаха компромис с лявата опозиция, предвиждащ увеличение на данъците за много високи доходи.

Народната партия за свобода и демокрация обаче категорично се противопоставя на това. Лидерът ѝ и министър на отбраната Дилан Йешилгьоз определи компромиса като нарушение на коалиционното споразумение и заяви, че доверието е сериозно подкопано. През деня се очаква партията да вземе решение относно бъдещето на коалицията.