ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ отвориха въздушното си пространство след срив ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Нидерландският премиер няма да ходи до Дъблин за среща със Зеленски, правителството му се разпада

Албена Арабаджиева

Редактор: Албена Арабаджиева

3288
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Роб Йетен КАДЪР: Екс/@RobJetten
Роб Йетен КАДЪР: Екс/@RobJetten

Едва девет месеца след формирането си нидерландското правителство на малцинството се оказва пред разпад, след като трипартийната коалиция, водена от премиера Роб Йетен се оказа неспособна да постигне съгласие около данъчната политика. Заради кризата Йетен отмени планираното си пътуване до Дъблин за срещата на Европейската политическа общност, в която трябваше да участват лидери от ЕС и други държави, включително украинският президент Володимир Зеленски.

Конфликтът бе предизвикан от силно оспорвана данъчна реформа, за чието приемане трите коалиционни партии – ляволибералната Демократи-66 (на Йетен), пазарно ориентираната Народна партия за свобода и демокрация и консервативният „Християндемократически призив" – трябваше да осигурят мнозинство в парламента, предадоха ДПА и БТА.

След седмици на преговори Д66 и християндемократите постигнаха компромис с лявата опозиция, предвиждащ увеличение на данъците за много високи доходи.

Народната партия за свобода и демокрация обаче категорично се противопоставя на това. Лидерът ѝ и министър на отбраната Дилан Йешилгьоз определи компромиса като нарушение на коалиционното споразумение и заяви, че доверието е сериозно подкопано. През деня се очаква партията да вземе решение относно бъдещето на коалицията.

Роб Йетен КАДЪР: Екс/@RobJetten

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тясна магистрала + мъгла = адски микс за катастрофа