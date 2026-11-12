ООН и властите в Судан не са успели да спрат клане на 200 души въпреки предупрежденията

Миротворците на ООН и властите на Южен Судан не са предприели адекватни мерки, за да защитат над 200 души, които бяха избити при жестоко клане на местно селище - въпреки че са били предупредени седмици по-рано.

Това се посочва в публикуван днес доклад на „Амнести интернешънъл". Той говори за нападението на 1 март в Абиемном – отдалечен район близо до границата със Судан, извършено от между 1000 и 1500 въоръжени мъже от съседния окръг Майом. Те са стреляли по жителите, подпалили са домове и са разграбили част от местната болница. По данни на властите броят на загиналите е най-малко 213 души – сред тях 130 местни жители, 76 служители на силите за сигурност и седем чуждестранни граждани.

От правозащитната организация заявиха, че мироопазващата мисия UNMISS, е знаела за вероятността от нападение над . Въпреки това подкрепления за разположените там около тридесет миротворци са изпратени едва след като атаката вече се е случила, пише Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

„И правителството, и UNMISS разполагаха с достатъчно информация и време, за да предприемат по-ефективни превантивни действия. Пропускът им да действат по-решително коства човешки животи", заяви Тигере Чагута, регионален директор в „Амнести интернешънъл".

Говорителката на UNMISS Приянка Чодхури заяви, че мисията е направила всичко възможно с ограничените си ресурси, за да осигури защита и медицинска помощ на около 2500 души. Те са потърсили убежище в защитена зона, създадена в очакване на нападението.

Според нея, предвид бюджетните съкращения и намаления състав, мисията е „насочила наличния си капацитет към незабавна защита на цивилните, потърсили убежище в базата ни, вместо да разпръсква ограничените си сили за изпълнение на задачи, които не биха могли да бъдат осъществени едновременно и безопасно".

Нападението през март се случва на фона на подновени сражения между правителствените сили и различни опозиционни групировки, което подкопава споразумението от 2018 г., сложило край на петгодишна гражданска война. Районът е засегнат от цикли на насилие, свързани с достъпа до земя и кражби на добитък.

От „Амнести" посочват, че атаката през март може да е била провокирана от неразкрити убийства на няколко млади мъже от съседния окръг Майом, извършени в Абиемном.

Разследването се основава на интервюта с 82 души – оцелели, свидетели и медицински работници, както и на сателитни снимки и проверени фотоматериали.

Чодхури потвърди, че мисията на ООН в Южен Судан е била наясно с високото напрежение още от средата на февруари и че в дните преди нападението хората са търсили защита в базата на мисията. Тя заяви, че след получаване на предупрежденията, UNMISS многократно е призовавала националната армия да разположи допълнителни сили за сигурност в района.

„Амнести Интернешънъл" призова за независимо разследване на убийствата, както и за отделна проверка на действията на миротворците, като резултатите и от двете трябва да бъдат оповестени публично.

Защитата на цивилното население е основна задача на UNMISS. През април Съветът за сигурност на ООН поднови мандата на мисията, като същевременно намали разрешената численост на контингента от 17 000 на 12 000 души.