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Следственият комитет потвърди смъртта на военнослужещ при взрив в Санкт Петербург

Едуард Папазян

Едуард Папазян

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Военнослужещ е загинал при експлозия на кола в Пушкински район, съобщи офисът на Следствения комитет в Санкт Петербург. Образувано е дело за убийство.

Според „Фонтанка" експлозията е станала на улица „Колпинска" в Шушари. Военният е шофирал превозното средство и е загинал.

Местните медии съобщиха по-рано, че починалият е полковник от руската армия.

Взривното устройство е било прикрепено към долната част на колата и е детонирано дистанционно, докато мъжът е напускал двора си.

Предполага се, че друг човек е ранен в колата.  Улицата в момента е затворена.

В същия квартал бе убит в края на август подполковник Сергей Сечков от 6-та армия на ВВС и ПВО. Съпругата му, която е била в колата с него, е хоспитализирана. Според местните медии и в двата случая взривното устройство е било взривено дистанционно.

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