Анализатори на RAND описват сценарий за война между Русия и НАТО след смъртта на Путин

Американският мозъчен тръст RAND публикува доклад, разглеждащ хипотетичен сценарий за война между Русия и Европа до 2030 г. Според този сценарий Владимир Путин умира през януари 2027 г. Това обаче не предотвратява военен конфликт между Москва и НАТО. Според този сценарий страната се ръководи от друг високопоставен служител по сигурността, който започва война с Европа през 2030 г.

Според сценария на RAND Путин умира от естествена смърт, след което в страната се образува вакуум във властта и започва борба за власт в държавния апарат. Победител е бивш генерал от ФСБ, който става президент до март.

Новият президент се опитва да консолидира властта си и да преструктурира политическата система, за да отговаря на собствените си нужди. През април 2027 г. той се съгласява на прекратяване на огъня в Украйна, което в крайна сметка е договорено с посредничеството на САЩ, Великобритания и други европейски страни в замяна на частичното отменяне на санкциите.

Но целите на Русия в Украйна остават фундаментално непроменени и преговорите за пълноценен мир достигат задънена улица. Войната в Украйна се превръща в замразен конфликт. След това новият президент нарежда на армията да се съсредоточи върху възстановяването на бойната готовност.

До януари 2028 г. започват чистки в правителството – президентът започва да заменя най-близките съюзници на Путин с хора, по-лоялни към него. Неговото задържане на власт обаче не изглежда сигурно: на фона на икономическите трудности и дългосрочните социални последици от военните загуби в Украйна, вълненията в Русия продължават.

За да укрепи авторитета си, новият президент започва хибридна кампания срещу страните от НАТО. Това включва дезинформационна кампания за потискането на руското малцинство в Източна Европа.

През юни 2029 г. в Южна Америка избухва криза и администрацията на САЩ дава приоритет на нейното разрешаване, намалявайки военното си присъствие в Европа.

До началото на 2030 г. САЩ остават разсеяни, а руският президент се оказва под нарастващ натиск от военния елит. Кремъл започва да работи по план за по-интензивни хибридни атаки и ограничени военни операции в балтийските държави. Целта на тази кампания е да демонстрира липсата на единство в НАТО. Хибридната активност в Европа рязко се увеличава, а броят и последиците от инцидентите се увеличават.

През май 2030 г. Русия подбужда протести в естонския град Нарва, дом на голямо етническо руско население, които ескалират в безредици. Естонските власти използват сила срещу протестиращите. Руският президент заявява, че на естонските власти не може да се има доверие, че ще гарантират сигурността на етническото руско население на Нарва, и руските войски започват нахлуване в Естония близо до града.

Руският президент очаква, че НАТО няма да предприеме пълномащабен военен отговор. Алиансът обаче реагира незабавно, активирайки клаузата си за колективна отбрана.

През юни 2030 г. започват пълномащабни военни действия. Москва заплашва Свалбард и Северна Норвегия, а руските подводници се опитват да пробият до Северния Атлантик. Русия дава приоритет на Обединеното кралство и започва саботажи, кибератаки и въздушни удари срещу страната. Първоначалните цели включват авиобази, пристанища, радарни станции и командно-контролни центрове.

До ноември 2030 г. руският президент е изправен пред вътрешен натиск поради неспособността си да постигне бърза победа. Той обявява окупацията на Нарва и по-голямата част от окръг Ида-Вирумаа за победа и предлага на страните от НАТО прекратяване на огъня. Подписва се прекратяване на огъня, след което мирните преговори се проточват с месеци.

Анализаторите подчертават, че техният сценарий е само един от възможните резултати. Въз основа на сценария те предоставят препоръки на властите в Обединеното кралство как да стабилизират ситуацията в обществото, да защитят критичната инфраструктура, да се борят с кибератаки, да се подготвят за война в космоса, мобилизация, въздушни атаки, как да използват ядрено възпиране и да постигнат край на войната.