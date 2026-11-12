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Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва за разговори с Путин

Едуард Папазян

Едуард Папазян

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Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: X/@SprinterPress
Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: X/@SprinterPress

Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, специални представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, пристигнаха в руската столица сутринта на 12 ноември.

Според ТАСС, те са били посрещнати на летище Внуково от Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

Къшнър и Уиткоф са планирани да се срещнат с руския президент Владимир Путин. След това ще пътуват до Дъблин, където ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски.

Конкретните теми, които ще бъдат обсъждани на срещите, не са уточнени. Къшнър заяви само, че ще обхванат темите, повдигнати по време на тристранните преговори в Абу Даби на 10-11 ноември.

След разговорите в Абу Даби ръководителят на руската делегация Владимир Медински отбеляза, че страните са се „приближили до мир", докато представителят на украинската делегация Давид Арахамия заяви, че има „добър импулс" към постигане на споразумение до Нова година.

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър СНИМКА: X/@SprinterPress

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