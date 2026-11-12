Русия е ударила товарен кораб до Одеса

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Русия е нанесла удар тази нощ по товарен кораб, плаващ в Черно море по посока на пристанище в украинската Одеска област.

Поразени са и енергийни обекти в Украйна, както и складове за боеприпаси в столицата Киев и околностите, обяви руското министерство на отбраната, цитирано от БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.