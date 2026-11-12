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Шестима убити - единият хирург, при израелски въздушен удар по болница в Газа

Албена Арабаджиева

Редактор: Албена Арабаджиева

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Израел удари болница в Газа.
Израел удари болница в Газа.

Най-малко шестима души, сред които и хирург, бяха убити, а 20 са ранените, при израелски въздушен удар по сграда на болница „Насър" в южната част на ивицата Газа днес.

Това съобщи пред Ройтерс говорител на местната Гражданска защита, действаща под контрола на палестинското ислямистко движение „Хамас", пише БТА.

По-късно израелската армия заяви, че ударът е бил насочен срещу високопоставен представител на „Хамас" и други членове на военното крило на групировката, за които твърди, че са развивали дейност в болницата в град Хан Юнис.

В изявление армията обвини „Хамас" , че използва болничния комплекс като команден център за военни операции, включително за съхранение на оръжия и функциониране на командни пунктове, както и че превръща болничните помещения в наблюдателни постове и укрития за бойците си.

Атенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла да провери твърденията на израелската армия по независим път.

Говорителят на Гражданската защита на Газа Махмуд Басал заяви, че израелският въздушен удар е поразил хирургичното отделение на болницата и е причинил значителни щети.

Медицински екипи идентифицираха убития хирург като Резик Абу Шира.

Израел удари болница в Газа.

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