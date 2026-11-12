Руски военен е загинал при експлозия на автомобил, разследват убийство

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Руски военнослужещ е загинал при експлозия на автомобил с все още неизяснена причина в Санкт Петербург. Започнало е разследване за убийство.

Това съобщи местното подразделение на Следствения комитет на Русия, предадоха ТАСС и БТА.

Военнослужещият, чийто чин не е уточнен, е загинал при "експлозия на автомобил в Пушкински район" на Санкт Петербург.

Следователите и полицията са извършили оглед на мястото и са се опитали "да установят всички обстоятелствата" около експлозията, се добавя в сводката.

По предварителни данни няма други пострадали. Автомобилът е избухнал в движение, отбелязва ТАСС.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. украинските специални служби са поемали отговорност или са били обвинявани за няколко убийства и опити за убийства в Русия на руски военни офицери и обществени личности, подкрепящи конфликта, припомнят световните агенции.

АФП обръща внимание и на факта, че при бомбени атентати бяха убити и руски генерали и назначени от Москва местни ръководители в окупираните украински територии.