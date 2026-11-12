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Взривове срещу два петролни супертанкера, минали по непозволен маршрут в Ормузкия проток

Албена Арабаджиева

Албена Арабаджиева

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Ормузкия проток
Ормузкия проток Снимка: Източник: Pixabay

Два петролни супертанкера са били извадени от строя с масирани взривове, след като екипажите им не са съобразили с предупрежденията, че поемат по "непозволен маршрут" в Ормузкия проток.

Това заявиха днес военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитирани от Ройтерс и БТА.

Иран нанася удари по кораби, които според него нарушават ограниченията за преминаване, в опит да утвърди контрола си над протока и да окаже натиск върху Вашингтон.

В неделя ирански медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, а КГИР заяви, че два петролни танкера са се запалили, след като се натъкнали на мини в протока.

Ормузкия проток

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