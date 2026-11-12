Иран заплаши US военни бази в Европа - Гърция е потенциална мишена

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Иран предупреди, че може да нанесе ответни удари по американски военни бази в Европа, ако Съединените щати използват европейски военни съоръжения за нови атаки срещу иранска територия. Предупреждението поставя въпроси и за сигурността на американската военна инфраструктура в Гърция, пишат гръцки медии.

Изявлението е направено на 11 ноември от Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, в интервю за телевизия Al Mayadeen, съобщава гръцката обществена телевизия ERT.

Резаи заявява, че ако американски самолети използват европейски летища за нападения срещу Иран, Техеран може да разглежда тези съоръжения като цели за ответни удари.

Предупреждението идва след съобщението на Корпуса на гвардейците на ислямската революция от 7 ноември, че Иран се отказва от досегашното доброволно ограничение от 2000 километра за обсега на балистичните си ракети.

Според анализ на Института за изследване на войната (ISW) Иран има технически възможности да увеличава обсега на отделни ракетни системи. Това обаче не означава, че страната вече разполага с неограничени възможности за поразяване на отдалечени цели.

Американското военно присъствие в Гърция включва базата Суда на остров Крит, както и съоръжения в Лариса, Стефановикио и Александруполис, използвани в рамките на двустранното споразумение за отбранително сътрудничество между Атина и Вашингтон.

Иранският вестник Kayhan е посочвал Гърция и Кипър сред държавите с американски военни съоръжения, които биха могли да бъдат засегнати при разширяване на конфликта.

В изявлението си от 11 ноември Мохсен Резаи не е назовал конкретно Гърция или базата Суда като цели.

Към момента няма потвърдена информация за решение на Иран да предприеме военни действия срещу американски съоръжения на гръцка територия.