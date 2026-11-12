Гърция въведе система за проследяване на влаковете в реално време и предупреждения за опасност от сблъсък

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Гърция представи нова цифрова система, която позволява проследяване на влаковете в реално време и автоматично предупреждава железопътните служби при установен риск от сблъсък. Платформата railway.gov.gr беше официално представена на 10 ноември в присъствието на премиера Кириакос Мицотакис.

Чрез новата система пътниците могат да проверяват местоположението на влаковете, маршрутите, часовете на пристигане и евентуалните закъснения. Информацията е достъпна чрез интерактивна карта.

Платформата използва сателитната технология GNSS-HEPOS, която позволява високоточна геолокация. Данните за движението се актуализират всяка секунда.

Освен за информиране на пътниците, системата е предназначена и за железопътните диспечери. Тя позволява наблюдение на движението, установяване на отклонения от правилата и автоматично генериране на предупреждения при възможна опасност от сблъсък.

Предвижда се и използването на изкуствен интелект за анализ на записани служебни разговори между машинисти и диспечери с цел откриване на нарушения на процедурите за безопасност. Действията на персонала ще се съхраняват в цифров регистър.

Новата платформа обаче не замества системите за автоматично управление и защита на влаковете. При опасност тя може да сигнализира на отговорните служители, но не означава автоматично задействане на спирачките.

По време на представянето Мицотакис съобщи, че европейската система за контрол на влаковете ETCS вече е монтирана по основната железопътна линия и на влаковете, но все още преминава процедура по сертифициране.

Въвеждането на новите технологии е част от мерките за повишаване на железопътната безопасност след катастрофата край Темпи на 28 февруари 2023 г., при която загинаха 57 души.

Гръцкият премиер обяви още, че са доставени първите два от общо 23 нови влака, които се очаква да започнат да се включват в експлоатация от началото на 2027 г.

Платформата е достъпна безплатно на адрес https://railway.gov.gr. Пътниците могат да използват функцията Live Train Tracker за проследяване на движението.