Хърватският министър на отбраната обвини президента, че не иска да помага на Украйна

Президентът на Хърватия Зоран Миланович умишлено разпространява фалшиви наративи за въвличане на Хърватия във войната в Украйна, изолира и подкопава Хърватските въоръжени сили и възпрепятства по-нататъшното им развитие. Това заяви министърът на отбраната Иван Анушич.

Президентът Миланович продължава да разпространява неверни твърдения за въвличане на Хърватия в чужд конфликт. „Докато по-голямата част от Европа и света подкрепят Украйна в борбата ѝ за свобода и независимост, необяснимите действия на Миланович изолират Хърватските въоръжени сили и възпрепятстват по-нататъшното им развитие", каза министърът на отбраната, е казал Анушич, цитиран от агенция ХИНА.

Така той отговаря на отправените по-рано от Миланович критики към министър-председателя Андрей Пленкович, който във вторник изрази тревога пред парламента, че Хърватия не участва в мисията на НАТО за предоставяне на помощ за сигурност и обучение на Украйна (NSATU) и в мисията на ЕС за военна помощ в подкрепа на Украйна (EUMAM). Пленкович обвини за това Миланович и лявата опозиция.

Анушич заяви, че Миланович е блокирал участието на Хърватия в мисията на ЕС за военна помощ в подкрепа на Украйна (EUMAM), в която не участват само Хърватия и Унгария, както и в мисията на НАТО за сигурност и подпомагане на обучението на Украйна (NSATU), в която не участват Хърватия, Унгария и Люксембург. Министърът на отбраната добави, че Миланович е попречил и на въоръжените сили да участват във военния компонент на „Коалицията на желаещите".

По-специално Миланович е възпрепятствал изпращането на двама хърватски офицери в щаба на командването на мисията на НАТО за Украйна (NSATU) във Висбаден, Германия.

Две години по-късно хърватската общественост може да види, че нито един войник от тази дейност на НАТО не е бил изпратен да воюва в Украйна, каза Анушич и добави, че Миланович не се е извинил за това "умишлено разпространяване на дезинформация и всяване на страх сред обществото".

Анушич заяви, че забраните са лишили Хърватските въоръжени сили и от възможността да обменят знания, информация и опит с украинските военни, които според него в момента са най-добре обучените и най-опитните в света след близо пет години защита срещу руската агресия.

Докато големите европейски и световни армии провеждат пряко обучение с украински военнослужещи и се учат от най-новите им тактики, стратегии и използването на съвременни бойни системи, Хърватските въоръжени сили нямат достъп до подобно обучение или информация, заяви министърът на отбраната, цитиран от ХИНА.

Анушич каза, че именно Миланович, а не Пленкович, унижава Хърватските въоръжени сили и действа против интересите на Хърватия. Той припомни също, че правителството на Миланович е намалило заплатите на военнослужещите и други техни придобивки. По думите му именно Миланович е този, който привиква генералите и им пречи да участват в процесите на вземане на решения, свързани с въоръжените сили.