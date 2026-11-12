Заместник-министър подаде оставка в Гърция след скандал с дъщеря му

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Гръцкият заместник-министър на развитието Лазарос Цавдаридис подаде оставка след разкрития, че 17-годишната му дъщеря е била записана фиктивно в отбор по хандбал, за да получи допълнителни точки при кандидатстване в университет. Премиерът Кириакос Мицотакис прие оставката му, след като обясненията на заместник-министъра бяха счетени за недостатъчни.

Скандалът избухна след журналистическо разследване на гръцката телевизия MEGA, според което момичето е било включено в състава на хандбален клуб в Северна Гърция, без да участва реално в тренировките и състезателната дейност.

Според свидетелства на представители на отбора 17-годишната девойка не живеела в града и нямала връзка със спорта. Впоследствие членовете на клуба научили, че е дъщеря на високопоставен политик.

Пред телевизия MEGA треньорът на отбора заявява, че момичето никога не е тренирало с отбора и не е участвало в мачове.

Според подадените сигнали целта на предполагаемото фиктивно участие е била получаването на допълнителни точки при националните приемни изпити за висшите учебни заведения в Гърция.

Лазарос Цавдаридис отхвърли обвиненията и заяви, че дъщеря му е постъпила в университет благодарение на собствените си резултати, без да използва допълнителни точки за спортни постижения.

Той отрече да е оказвал натиск върху спортния клуб или да е съдействал за финансовото му подпомагане. Според него дъщеря му е била законно картотекирана като състезателка и е участвала в част от мачовете.

Въпреки обясненията му гръцкото правителство обяви, че те не са достатъчни.

Случаят предизвика обществена реакция заради съмненията за използване на политическо влияние при осигуряването на предимство в кандидатстудентската кампания.