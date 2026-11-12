На 11 ноември китайският външен министър Уан И проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двамата са обменили мнения относно китайско-американските отношения и предстоящите контакти между държавните ръководители на страни им. Разговорът е преминал в положителна и конструктивна атмосфера.

По време на него Уан И е заявил, че посещението на председателя Си Дзинпин в САЩ през септември е преминало успешно. Двамата държавни глави са постигнали съгласие да обогатят съдържанието на новото позициониране на китайско-американските отношения, което осигурява по-ясни стратегически насоки за намирането на правилния път за взаимодействие между Китай и САЩ.

Постигнатата стабилност в китайско-американските отношения е резултат от значителни усилия и представлява рационален избор на двете големи държави, основан на техните собствени и общи интереси.

Външният министър е подчертал, че политиката на Китай спрямо САЩ остава стабилна и последователна. Пекин е готов да засили комуникацията и сътрудничеството с американската страна, да урежда по подходящ начин различията и чувствителните въпроси, както и взаимно да подкрепя успешното провеждане на неформалната среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и срещата на върха на Г-20 през 2026 г. Целта е да се постигне реален напредък в изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ.