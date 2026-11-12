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Пекин протестира срещу ограниченията на ЕС за 5G оборудване от китайски компании

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Пекин изрази сериозна загриженост във връзка с решението на някои държави от Европейския съюз да забранят използването на 5G оборудване от китайски компании. Позицията беше представена от говорителя на Министерство на търговията Хъ Ядун на редовна пресконференция на 12 ноември.

Той съобщи, че Пекин вече е изразил официално безпокойството си пред правителствата на съответните държави. Китай подчертава, че 5G мрежите са важна инфраструктура за развитието на световната цифрова икономика и тяхното изграждане и експлоатация трябва да се основават на пазарните принципи, технологичната неутралност и международните правила.

„Китай категорично се противопоставя на политизирането на технологичните въпроси и на прекомерното им обвързване с аргументи за националната сигурност", заяви Хъ Ядун.

Той призова засегнатите държави да преразгледат решенията си и да осигурят на китайските компании равнопоставени, справедливи и недискриминационни условия за стопанска дейност.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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