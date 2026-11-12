КМГ: През прозореца на CIIE светът вижда възможностите на Китай 2.0

Деветото Международно изложение за внос в Китай (CIIE) приключи на 10 ноември в Шанхай, като още преди закриването му 143 компании и организации са подписали договори за участие в следващото издание. За много чуждестранни компании възможностите на китайския пазар, определяни като „Китайска възможност 2.0", се превръщат в обща стратегическа перспектива за бъдещето.

Като втората по големина потребителска и вносна икономика в света Китай е единствената развиваща се държава, която организира международно изложение за внос на национално равнище и последователно отваря пазара си за света. За деветте години от създаването си CIIE се утвърди като прозорец към усилията на Китай за изграждане на нов модел на развитие, платформа за разширяване на отвореността на високо равнище и международно обществено благо, от което се възползва целият свят.

В плана за развитие през следващите пет години Китай поставя акцент върху разширяването на отвореността на високо равнище и създаването на нови перспективи за сътрудничество и взаимна изгода. Сред предвидените мерки е и продължаването на Международното изложение за внос, което се очаква да предостави още повече възможности на международните партньори.

Деветото издание на CIIE постигна значителни резултати. Стойност на договорените сделки за период от една година достигна 85,45 млрд. долара, което е с 2,3% повече в сравнение с предходното издание на изложението.

По време на изложението бяха отчетени рекордни стойности по пет основни показателя. Участие взеха общо 4142 компании, а общата изложбена площ за първи път надхвърли 440 000 кв. м. Броят на участващите компании от класацията Fortune Global 500 и водещите предприятия в различни отрасли надхвърли 300. Представени бяха 485 продукта и експоната, които направиха световната си премиера, бяха показани за първи път в Азия или дебютираха на китайския пазар.

Тези впечатляващи резултати подчертават привлекателността на изложението и показват как огромният китайски пазар продължава да се превръща в източник на значителни възможности за световния бизнес.

В условията на сложна и динамична международна обстановка, белязана от възхода на едностранните действия и протекционизма, отвореността и сътрудничеството, демонстрирани чрез CIIE, придобиват особено значение. Изложението предоставя платформа, чрез която страните от Глобалния Юг могат да се възползват от възможностите на китайския пазар, като същевременно допринася за развитието на по-приобщаваща и справедлива икономическа глобализация.

И тази година CIIE продължи да предоставя безплатни изложбени площи на най-слабо развитите държави. Общата площ на тези щандове е увеличена със 17% в сравнение с предходното издание.