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Си Дзинпин призова за единство и продължаване на делото на Сун Ятсен

КМГ

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 12 ноември в Пекин се състоя тържествено събрание по повод 160-годишнината от рождението на Сун Ятсен.

На него председателят Си Дзинпин произнесе реч, в която призова всички китайци в страната и чужбина да укрепят единството помежду си и да продължат делото на Сун Ятсен, превръщайки в реалност мечтите и идеалите, към които китайският народ се е стремял от началото на модерната епоха.

Си Дзинпин подчерта, че Сун Ятсен е велик национален герой и патриот, допринесъл изключително много за китайския народ и китайската нация. Той се ползва с искреното уважение на китайците както в страната, така и по света.

„Най-добрият начин днес да почетем паметта на Сун Ятсен е да изучаваме, съхраняваме и развиваме неговия ценен духовен завет и да продължим напред делото за изграждане на силна държава и национално възраждане", заяви Си Дзинпин.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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