Жена е убита, след като руски дрон е ударил жилищна сграда в Киев

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Руските въоръжени сили съобщиха днес, че през изминалата нощ са нанесли масирани удари по военни заводи в Украйна, включително в Киев.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че по предварителни данни една жена е била убита, а петима души - ранени, след като руски дрон е ударил девететажна жилищна сграда в Соломянски район и е предизвикал пожар, предават Ройтерс и БТА.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че при ударите са били поразени завод за производство на ракети в Киев, цех за сглобяване на дронове и завод за производство на ракетно гориво в Киевска област, както и електрически подстанции в западната Житомирска област.

Руските атаки са нанесли щети и на енергийната и гражданската инфраструктура в северозападната Ровненска област, съобщи представител на местните украински власти в Телеграм.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин заяви в Телеграм, че през нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили пет украински дрона, насочващи се към руската столица.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ над територията на Русия са били свалени общо 71 украински дрона.