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Двама гвардейци припаднаха до Макрон в Елисейския дворец (Видео)

Диана Варникова

Редактор: Диана Варникова

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снимка: РОЙТЕРС
снимка: РОЙТЕРС

Двама членове на френската Републиканска гвардия припаднаха в непосредствена близост до президента Еманюел Макрон в двора на Елисейския дворец в Париж по време на днешната официална церемония по посрещането на словашкия президент Петер Пелегрини, съобщи френският телевизионен канал Бе Еф Ем Те Ве.

На кадри, излъчени от телевизията, се вижда как първият гвардеец поздравява, а след това се олюлява и накрая пада в преддверието на Елисейския дворец, пише БТА.

Друго видео, публикувано от Ройтерс, показва как автомобилът на словашкия президент спира пред двора на президентската резиденция в същия момент, когато на гвардееца му прилошава, а след това той изпуска сабята си и пада на няколко крачки от президента Еманюел Макрон. Френският президент чува шума от падането, след което се обръща и се приближава към падналия гвардеец.

Членът на почетната гвардия, изпаднал в безсъзнание, беше отнесен бързо, докато Петер Пелегрини, който по време на суматохата излезе от автомобила си, остана слисан и изчака пред стълбите, отбелязва Бе Еф Ем Те Ве.

Не беше съобщено какво е настоящото здравословно състояние на гвардееца, нито пък причините за внезапното му прилошаване.

Докато двамата президенти се поздравяваха, от другата страна на двора втори гвардеец също припадна и изпусна сабята си.

снимка: РОЙТЕРС

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