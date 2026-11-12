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Пожари избухнаха на два ирански танкера В Ормузкия проток

Диана Варникова

Редактор: Диана Варникова

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Петролни танкери се запалиха, попаднаха на мини
Петролни танкери се запалиха, попаднаха на мини

На борда на два петролни супертанкера избухна пожар, докато те преминаваха през Ормузкия проток , заяви днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Франс прес.

"През изминалата нощ два петролни танкера, извършващи нарушение, претърпяха инцидент, след като се отклониха от позволения маршрут в Ормузкия проток и бяха извадени от строя с мощен взрив", се посочва в изявление на КГИР.

Корпусът не уточни въпреки това нито имената на плавателните съдове, нито чия собственост са те, пише БТА.

"Двата супертанкера са превозвали общо над четири милиона барела петрол. В момента те горят поради сляпото им доверие в американската армия, която трябваше да ги пази", допълни КГИР.

През последните няколко седмици зачестиха информациите за избухване на пожар на борда на кораби, за които по-късно по сведения на Техеран стана ясно, че са се натъкнали на мини въпреки уверенията на Вашингтон, който заяви, че протокът е до голяма степен разминиран.

Петролни танкери се запалиха, попаднаха на мини

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