ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Следствието задържа 20 коли за доказателства по де...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Френски министър: ЕС ще одобри още санкции срещу Русия

Диана Варникова

Диана Варникова

[email protected]

872
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад
Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад Снимка: СНИМКА: Екс/ @benjaminhaddad

Европейският съюз ще одобри още санкции срещу Русия на 16 ноември, заяви днес френският делегиран министър по европейските въпроси Бенжамен Адад, цитиран от Ройтерс.

"В понеделник ще приемем нови санкции срещу Русия, засягащи допълнителни 150 юридически лица, както и 50 банки. Именно Франция беше тази, която предложи по-голямата част от юридическите лица, които подлежат на санкции", каза Адад пред телевизионния канал Ел Се И.

"Ще продължаваме да упражняваме икономически натиск върху Русия и, разбира се, да подкрепяме Украйна", допълни той.

Адад също така осъди решението на Русия да забрани достъпа до своята територия на двама френски журналисти – водещата репортерка на в. "Монд" Ариан Шемен и независимия журналист и бивш кореспондент в Москва Пол Гого, както и на двама депутати – Саша Улие и Артюр Дьолапорт, пише БТА.

"Тази мярка цели сплашване. Франция няма да се остави да бъде сплашена. Смятам, че тези депутати и журналисти си вършат работата, особено депутатите, които са много активни в борбата срещу чуждестранна намеса", изтъкна Адад.

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро написа по-рано в социалната мрежа Екс, че самият факт, че Кремъл представя забраната като ответна мярка в отговор на експулсирането на проруската коментаторка Ксения Фьодорова "подтвърждава връзките ѝ с руските власти".

Фьодорова, която беше директор на канала Ер Те и се превърна в знакова фигура в ефира на френските новинарски канали "Се Нюз", "Европа 1" и "Жи Де Нюз", беше обвинена от френските власти в разпространяване на дезинформация в полза на Русия.

Френският министър по европейските въпроси Бенжамен Адад

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората