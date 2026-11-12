Френски министър: ЕС ще одобри още санкции срещу Русия

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Европейският съюз ще одобри още санкции срещу Русия на 16 ноември, заяви днес френският делегиран министър по европейските въпроси Бенжамен Адад, цитиран от Ройтерс.

"В понеделник ще приемем нови санкции срещу Русия, засягащи допълнителни 150 юридически лица, както и 50 банки. Именно Франция беше тази, която предложи по-голямата част от юридическите лица, които подлежат на санкции", каза Адад пред телевизионния канал Ел Се И.

"Ще продължаваме да упражняваме икономически натиск върху Русия и, разбира се, да подкрепяме Украйна", допълни той.

Адад също така осъди решението на Русия да забрани достъпа до своята територия на двама френски журналисти – водещата репортерка на в. "Монд" Ариан Шемен и независимия журналист и бивш кореспондент в Москва Пол Гого, както и на двама депутати – Саша Улие и Артюр Дьолапорт, пише БТА.

"Тази мярка цели сплашване. Франция няма да се остави да бъде сплашена. Смятам, че тези депутати и журналисти си вършат работата, особено депутатите, които са много активни в борбата срещу чуждестранна намеса", изтъкна Адад.

Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро написа по-рано в социалната мрежа Екс, че самият факт, че Кремъл представя забраната като ответна мярка в отговор на експулсирането на проруската коментаторка Ксения Фьодорова "подтвърждава връзките ѝ с руските власти".

Фьодорова, която беше директор на канала Ер Те и се превърна в знакова фигура в ефира на френските новинарски канали "Се Нюз", "Европа 1" и "Жи Де Нюз", беше обвинена от френските власти в разпространяване на дезинформация в полза на Русия.