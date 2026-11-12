Избраха Тили Мец за зам.-шеф на Европарламента

Европейският парламент избра днес с абсолютно мнозинство от 423 гласа евродепутата от групата на Зелените Тили Мец (Люксембург) за нов заместник-председател на институцията на мястото на оттеглилия се от поста евродепутат Николае Щефануца (Румъния).

Рада Лайкова ("Възраждане"/"Европа на суверенните нации") , вторият кандидат в днешната надпревара, получи 114 гласа, съобщи водещият пленарното заседание на евродепутатите в Брюксел. Общо бяха подадени 579 гласа, от които 42 бяха "въздържал се" и не бяха отчетени в крайния резултат, пише БТА.

Преди тайното електронно гласуване евродепутатите направиха две пробни гласувания с избор между певците Фил Колинс и Дженифър Лопес. При първия тест повече гласове получи Колинс, а при второто - Лопес.

Европейският парламент има 14 зам.-председатели, а днешният избор бе свързан с оттеглянето на Щефануца, след като той бе избран за съпредседател на своята политическа група в ЕП. Правилникът за дейността на ЕП предвижда при подобни обстоятелства да се състои избор на нов заместник-председател, който да заема мястото на своя предшественик в съществуващия ред на старшинство. Така Мец стана днес единадесетият заместник-председател.

Съставът на Бюрото на ЕП се състои от председател, 14 заместник-председатели и петима квестори, сред които е евродепутатът Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП). Бюрото следва в общи линии да отразява числеността на политическите групи, се посочва още в парламентарния правилник.