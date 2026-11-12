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Кипър може да се присъедини към Шенген до юли догодина

Диана Варникова

Редактор: Диана Варникова

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Президентът на Кипър Никос Христодулидис,
Президентът на Кипър Никос Христодулидис, Снимка: Снимка: Фейсбук/Νίκου Χριστοδουλίδης - Nikos Christodoulides

Президентът на Кипър Никос Христодулидис изрази очакване страната му да се присъедини към Шенгенското пространство до 1 юли 2027 г., когато започва гръцкото председателство на Съвета на ЕС, съобщи кипърският вестник „Политис".

 Христодулидис заяви, че кипърската страна е в разговори за постигане на съгласие с Великобритания по отношение на два контролно-пропускателни пункта между британските бази и окупираната от Турция северна част на острова, които остават един от основните отворени въпроси по пътя на присъединяването на Кипър към Шенген.

Става въпрос за пунктовете Пергамос и Стровилия, а целта на разговорите е там да бъдат приложени същите процедури на контрол, каквито съществуват на пунктовете, които се намират под контрола на Република Кипър, пише БТА.

Решението, което се обсъжда, е засилване на контрола от британска страна, за да бъдат постигнати стандартите на Шенгенското пространство. Специално внимание ще бъде обърнато да не бъде затруднено движението на кипърските турци, които ежедневно пътуват през тези пунктове.

От 1974 г. остров Кипър е разделен на две – южна част, която се контролира от международно признатото правителство, и северна, която е окупирана от Турция и където през 1983 г. беше обявена признатата само от Анкара Севернокипърска турска република.

Освен това на острова има две суверенни британски военни бази - Акротири и Декелия, които се контролират пряко от правителството на Обединеното кралство.

През 2004 г. Кипър беше приет в Европейския съюз. Макар че официално територията на Република Кипър обхваща целия остров, европейското право не се прилага на окупираната част. Сложният статут на различните зони на острова забавят присъединяването на страната към зоната за свободно движение в ЕС.

Президентът на Кипър Никос Христодулидис,

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